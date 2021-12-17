سائق "فان" لنقل الركاب فقد السيطرة على سيارته واصطدم بعامود إنارة (صور)

أُصيب عدد من الجرحى إثر حادث سير وقع على طريق عام العبودية - بسهل عكّار محلّة الشيخ عياش، بعدما فقد سائقها السيطرة على سيارته من نوع "فان" لنقل الركاب ليصطدم بعدها بعامود إنارة.





وقد تولى مسعفو الصليب الاحمر نقلهم إلى أحد مستشفيات المنطقة للعلاج.