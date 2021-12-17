لبنان

مولوي استقبل وزير الصناعة ونقيب الصيادلة وسيلفانا اللقيس

Lebanon 24
17-12-2021 | 09:25
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم رئيسة الاتحاد اللبناني للمعوقين حركيا سيلفانا اللقيس وبحثت في إمكانية تسهيل أمور المعوقين حركيا عبر تخصيص الاماكن المؤهلة ليتمكنوا من ممارسة حقهم بالاقتراع في الانتخابات المقبلة.
 
والتقى الوزير مولوي نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم الذي تمنى "تعزيز الدوريات على الصيدليات في كافة المناطق خصوصا في فترات الليل".
 
واجتمع الوزير مولوي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان وتم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الداخلية والصناعة.
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