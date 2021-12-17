لبنان

لبنان في الصدارة... هذه الدول العربية التي سجّلت إصابات بـ"أوميكرون" على أراضيها

Lebanon 24
17-12-2021 | 10:05
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أعلنت سلطات أكثر من 10 دولة عربية حتى اليوم عن رصدها إصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في أراضيها.

وفي ما يلي قائمة الدول العربية التي سجلت تفشي المتحور الجديد الذي يعد شديد العداوة في أراضيها، وعدد الإصابات المؤكدة التي رصدتها:

لبنان - نحو 60 إصابة مؤكدة
الأردن - سبع إصابات على الأقل
قطر - 4 حالات
فلسطين - 3 إصابات 
سلطنة عمان - إصابتان على الأقل
المغرب - إصابة واحدة على الأقل
السعودية - إصابة واحدة على الأقل
الإمارات - إصابة واحدة على الأقل
الجزائر - إصابة واحدة على الأقل 
البحرين - إصابة واحدة على الأقل
الكويت - إصابة واحدة على الأقل
تونس - إصابة واحدة على الأقل
 
وأعلنت السلطات الصحية المصرية عن عدم رصدها أي إصابات بـ"أوميكرون" في أراضي البلاد حتى الآن، على الرغم من أن عددا من الحالات التي تم تسجيلها في دول أخرى، منها أول إصابة بأوميكرون تم رصدها في أوروبا، وصلت من هذا البلد العربي.
المصدر: روسيا اليوم

لبنان

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