العماد عون بحث ونظيره الفنلندي في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش الفنلندي اللواء Timo KIVINEN ترافقه السفيرة الفنلندية في لبنان السيدة Traja FERNANDEZ، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.