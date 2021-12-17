لبنان

العماد عون بحث ونظيره الفنلندي في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين

Lebanon 24
17-12-2021 | 10:19
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش الفنلندي اللواء Timo KIVINEN ترافقه السفيرة الفنلندية في لبنان السيدة Traja FERNANDEZ، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.
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