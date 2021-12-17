لبنان

قاووق: الادارة الأميركية تريد تغيير موقع لبنان وهويته بجره الى التطبيع مع العدو

Lebanon 24
17-12-2021 | 10:35
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 أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، في تخريج دورات في مجمع الرضا في حي السلم، ان "الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي يعانيها اللبنانيون هي الأسوأ في تاريخ لبنان منذ مئة عام، والإنهيار متواصل ومستمر، والطرف الآخر يعمل على استمرار الإنهيار لتوظيفه سياسيا".
 
واعتبر"ان الاولوية اليوم للمعالجة وليس الوقت لتصفية الحسابات او تحقيق مكاسب سياسية على حساب مصالح اللبنانيين".
 
ورأى "ان الادارة الأميركية وادواتها في لبنان والمنطقة تريد تغيير موقع لبنان
وهويته عبر جره الى التطبيع مع العدو الإسرائيلي".
 
واضاف: "إنهم يريدون إعادة لبنان الى عصر إتفاق 17 ايار"، مؤكدا "أنهم يريدون لبنان الضعيف التابع والملحق الذي همه استرضاء الآخرين بعيدا من الحق والكرامة الوطنية".
 
وختم: "إن الحديث عن الكرامة والحق لا يجدي مع اولئك الذين يعانون عقد النقص والدونية في جيناتهم الوراثية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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