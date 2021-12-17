بالارقام... إصابات مرتفعة بـ"كورونا" في لبنان وماذا عن الوفيات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامّة عن تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 697774.



كذلك، سُجلت 12 حالة وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8912.