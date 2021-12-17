لبنان

قرارٌ من وزير الإتصالات يتعلق ببطاقات التشريج.. ما هو؟

Lebanon 24
17-12-2021 | 11:04
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جال وزير الإتصالات المهندس جوني القرم برفقة وزراء الاقتصاد، والاشغال العامة والنقل، والسياحة، والصناعة والتنمية الادارية، في مطار رفيق الحريري الدولي دعما لهذا المرفق الحيوي.

وقرّر الوزير القرم اثر هذه الزيارة، تقديم طلب لوزارة الأشغال العامة والنقل بوضع نقطة بيع بطاقات تشريج للخطوط الخليوية التابعة لوزارة الإتصالات في المنطقة الحرة، وذلك بعد ورود شكاوى عدة من المسافرين عن شرائهم تلك البطاقات بأسعار مختلفة عن سعرها الحقيقي وبالدولار الأميركي مما يسيء الى سمعة لبنان والوزارة.

كما قرّر الوزير القرم رفع كتاب الى وزارة السياحة لتقصي الموضوع وملاحقة المتلاعبين بالاسعار عبر الشرطة السياحية.
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