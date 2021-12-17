لبنان

في البقاع.. رصاصة تنهي حياة جندي في الجيش!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2021 | 11:20
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توفي منذ بعض الوقت في مستشفى دار الأمل الجامعي - دورس، الجندي في الجيش "أ. أ. ص" متأثراً باصابته جراء برصاصة. 
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّه "لم تُعرف بعد طريقة وأسباب إصابة الجندي بعد". 
 
 
 
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