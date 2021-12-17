في البقاع.. رصاصة تنهي حياة جندي في الجيش!

توفي منذ بعض الوقت في مستشفى دار الأمل الجامعي - دورس، الجندي في الجيش "أ. أ. ص" متأثراً باصابته جراء برصاصة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّه "لم تُعرف بعد طريقة وأسباب إصابة الجندي بعد".