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لبنان
في البقاع.. رصاصة تنهي حياة جندي في الجيش!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-12-2021
|
11:20
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توفي منذ بعض الوقت في مستشفى دار الأمل الجامعي - دورس، الجندي في الجيش "أ. أ. ص" متأثراً باصابته جراء برصاصة.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
، فإنّه "لم تُعرف بعد طريقة وأسباب إصابة الجندي بعد".
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