مواطنون يقطعون الطرقات في القبة - طرابلس.. ما السبب؟

أقدم حشدٌ من المواطنين، مساء اليوم، على قطع عدد من الطرقات الداخليّة في منطقة القبة - طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ هذا التحرك جاء على خلفية توقيف أحد أبناء المنطقة من آل المانع نهار أمس، من قبل القوى الأمنية.