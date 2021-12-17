لبنان

مواطنون يقطعون الطرقات في القبة - طرابلس.. ما السبب؟

Lebanon 24
17-12-2021 | 11:25
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أقدم حشدٌ من المواطنين، مساء اليوم، على قطع عدد من الطرقات الداخليّة في منطقة القبة - طرابلس.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ هذا التحرك جاء على خلفية توقيف أحد أبناء المنطقة من آل المانع نهار أمس، من قبل القوى الأمنية. 
 
 
 
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