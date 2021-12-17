لبنان

وفاة سوري صدماً على الطريق القديم في شكا

Lebanon 24
17-12-2021 | 11:44
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قضى شخص سوري بحادث صدم على الطريق القديم في شكا، وكان نقل إلى مستشفى البترون في حالة حرجة وما لبث أن فارق الحياة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
 
 
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