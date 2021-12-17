لبنان

رسالة أميركية جديدة بشأن لبنان.. هذا ما أعلنه البيت الأبيض

Lebanon 24
17-12-2021 | 12:00
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أكد البيت أنه يتم التنسيق مع فرنسا بشأن لبنان كما ويتم درس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين في البلاد. 
وأشار إلى أنه "لا نريد رؤية دولة فاشلة في الشرق الأوسط ومؤشرات على أن لبنان يسير نحو الفشل". 
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