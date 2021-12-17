بيانٌ من الجيش بشأن مداهمات الشراونة.. صورٌ تكشف معمل تصنيع المخدرات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 17 / 12 /2021 دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل المدعو (ع.ز) في بلدة "بتاريخ 17 / 12 /2021 دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل المدعو (ع.ز) في بلدة الشراونة- بعلبك، وهو مطلوب بموجب مذكرات توقيف بجرائم مختلفة منها تصنيع المخدرات والإتجار بها وإطلاق نار وإفتعال إشكالات.

وضبطت داخل المنزل كمية كبيرة من المخدرات وحشيشة الكيف والحبوب المخدرة ومعدات تستخدم في تصنيع المخدرات، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية.



وسلمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيفه".