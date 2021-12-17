لبنان

خبرٌ بارز بشأن أسعار المواد الغذائية.. ما الجديد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2021 | 11:55
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عمدت الكثير من المتاجر الكبرى إلى إزالة أوراق التسعير عن الكثير من السلع لديها خصوصاً المواد الغذائية، الأمر الذي يجعل المواطنين غير قادرين على معرفة أسعار تلك السلع المختلفة قبل شرائها. 

كذلك،  تبيّن أن عمليات التسعير تتم يومياً وأحياناً يتم إجراؤها أكثر من مرّة في اليوم الواحد، وقد زادت أسعار بعض السلع أكثر من 70%. 

وقال أحد المسؤولين داخل أحد المتاجر الكبرى في بيروت لـ"لبنان24" إنّ "هذه الإجراءات تحصل بسبب التقلب في سعر الدولار باستمرار"، وأضاف: "هناك حاجة إلى تسعير السلع باستمرار تجنباً للخسارة، والأسعار ستزداد تباعاً أكثر من السابق".

لبنان

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