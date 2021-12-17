خبرٌ بارز بشأن أسعار المواد الغذائية.. ما الجديد؟

عمدت الكثير من المتاجر الكبرى إلى إزالة أوراق التسعير عن الكثير من السلع لديها خصوصاً المواد الغذائية، الأمر الذي يجعل المواطنين غير قادرين على معرفة أسعار تلك السلع المختلفة قبل شرائها.



كذلك، تبيّن أن عمليات التسعير تتم يومياً وأحياناً يتم إجراؤها أكثر من مرّة في اليوم الواحد، وقد زادت أسعار بعض السلع أكثر من 70%.