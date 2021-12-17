لبنان

قرار من مصلحة "الليطاني".. تعليق أنشطة الصيد البري على ضفاف بحيرة القرعون

Lebanon 24
17-12-2021 | 12:52
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعليق انشطة الصيد البري على ضفاف بحيرة القرعون، بناء لتقرير وزارة البيئة، علما ان الأخيرة هي المختصة باصدار التراخيص وبافتتاح موسم الصيد.

وتجدر الاشارة ان انه بموجب احكام القانون رقم 580/2006 نظام الصيد البري في لبنان لا سيما المادة السادسة منه يُخظر على اي كان ان يصطاد خارج موسم الصيد والاوقات المسموح الصيد خلالها.
ومع هذا، فإن وزارة البيئة لم تُصدر حتى تاريخه اي قرار بافتتاح موسم الصيد البري للعام 2021/2022 نظراً لانتهاء ولاية المجلس الاعلى للصيد البري بتاريخ 29 أيار 2021 ولم يتم تعيين اعضاء جدد فيه لغاية تاريخه.
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