لبنان

في مستشفى صيدا الحكومي.. تنظيم يوم وطني للتلقيح

Lebanon 24
17-12-2021 | 12:58
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نظم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا يوماً وطنياً للتحصين في مواجهة وباء كورونا، في مستشفى صيدا الحكومي، استهدف المواطنين فوق الـ12 سنة، برعاية بلدية صيدا، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للتلقيح وإدارة المستشفى الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني في منطقتي التعمير والفيلات، بالشراكة مع اللجان الشعبية في الأحياء وفوج "الإنقاذ الشعبي" في مؤسسة الشهيد معروف سعد.
 
 
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