لبنان

بُشرى لسكان زحلة من شركة الكهرباء.. هذا ما أعلنته

Lebanon 24
17-12-2021 | 13:14
A-
A+
Doc-P-898087-637753690306087727.jpg
Doc-P-898087-637753690306087727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "كهرباء زحلة" في بيان، انها "ستقوم بتحسين تدريجي وملموس في التغذية على أن يقوم كل مشترك بترشيد الاستهلاك حسب قدرته". 
 
ودعت "المشتركين الذين يريدون التخفيف من قيمة الفاتورة، الى تطبيق التقنين الذاتي من حيث قطع "ديجنكتور" الاشتراك بالأوقات التي يرونها مناسبة".
 
كذلك، دعت الشركة المواطنين الى "تجنب التدفئة الكهربائية، لأن كلفة إنتاج الطاقة متّجهة إلى الارتفاع مع التدهور الجنوني لسعر صرف الليرة، وبعد رفع الدعم عن المازوت وشرائه بالدولار الأميركي نقدا".
 
وأوضحت انها "تلتزم بهذا البرنامج ما عدا في حالات القوة القاهرة كانقطاع المحروقات أو انهيار الشبكة اللبنانية أو غيرها".
 
وهنأت "كهرباء زحلة"  بالميلاد وأملت أن "يشهد العام الجديد نهوض وطننا الحبيب وتوقف الانهيار الشامل لجميع مقومات العيش فيه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:39 | 2021-12-17
17:26 | 2021-12-17
17:19 | 2021-12-17
17:15 | 2021-12-17
17:05 | 2021-12-17
17:04 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website