بُشرى لسكان زحلة من شركة الكهرباء.. هذا ما أعلنته

أعلنت شركة "كهرباء زحلة" في بيان، انها "ستقوم بتحسين تدريجي وملموس في التغذية على أن يقوم كل مشترك بترشيد الاستهلاك حسب قدرته".



ودعت "المشتركين الذين يريدون التخفيف من قيمة الفاتورة، الى تطبيق التقنين الذاتي من حيث قطع "ديجنكتور" الاشتراك بالأوقات التي يرونها مناسبة".

كذلك، دعت الشركة المواطنين الى "تجنب التدفئة الكهربائية، لأن كلفة إنتاج الطاقة متّجهة إلى الارتفاع مع التدهور الجنوني لسعر صرف الليرة، وبعد رفع الدعم عن المازوت وشرائه بالدولار الأميركي نقدا".



وأوضحت انها "تلتزم بهذا البرنامج ما عدا في حالات القوة القاهرة كانقطاع المحروقات أو انهيار الشبكة اللبنانية أو غيرها".



وهنأت "كهرباء زحلة" بالميلاد وأملت أن "يشهد العام الجديد نهوض وطننا الحبيب وتوقف الانهيار الشامل لجميع مقومات العيش فيه".