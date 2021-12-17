لبنان

مدينة لبنانية تغرق في الظلام بعد إطفاء المولدات.. ونائب يتدخل

Lebanon 24
17-12-2021 | 13:21
A-
A+
Doc-P-898092-637753694639328554.jpg
Doc-P-898092-637753694639328554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم عدد من أصحاب المولدات في أحياء مدينة صيدا على إطفاء مولداتهم بحجة تكبدهم للخسائر نتيجة إلزامهم بدفع ثمن المازوت بالدولار.
 
وانقطع التيار الكهربائي بشكل تام عن مناطق بكاملها، ولا سيما في التعمير والفيلات والهمشري وغيرها، ما دفع النائب أسامة سعد إلى التوجه إلى المنطقة حيث التقى بأصحاب المولدات، حيث شدد على أنه "لا يجوز أبدا، وتحت أي ظرف من الظروف، إطفاء المولدات وترك آلاف البيوت والعائلات والطلاب يغرقون في العتمة".
 
وأضاف: "ما يشكو منه أصحاب المولدات يجب معالجته بالاتصال بالمسؤولين المعنيين، ومن دون تحميل الناس تبعات ذلك، ومن دون إضافة معاناة أخرى على كل ما يعانون منه في أوضاعهم الحياتية والمعيشية والاجتماعية".
 
وبعد اللقاء، قرر أصحاب المولدات التجاوب مع طلب النائب سعد، وأعادوا تشغيل مولداتهم، كما وجرى الاتفاق على عقد اجتماع قريب في بلدية صيدا.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:39 | 2021-12-17
17:26 | 2021-12-17
17:19 | 2021-12-17
17:15 | 2021-12-17
17:05 | 2021-12-17
17:04 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website