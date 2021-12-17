مدينة لبنانية تغرق في الظلام بعد إطفاء المولدات.. ونائب يتدخل

أقدم عدد من أصحاب المولدات في أحياء مدينة صيدا على إطفاء مولداتهم بحجة تكبدهم للخسائر نتيجة إلزامهم بدفع ثمن المازوت بالدولار.

وانقطع التيار الكهربائي بشكل تام عن مناطق بكاملها، ولا سيما في التعمير والفيلات والهمشري وغيرها، ما دفع النائب أسامة سعد إلى التوجه إلى المنطقة حيث التقى بأصحاب المولدات، حيث شدد على أنه "لا يجوز أبدا، وتحت أي ظرف من الظروف، إطفاء المولدات وترك آلاف البيوت والعائلات والطلاب يغرقون في العتمة".

وأضاف: "ما يشكو منه أصحاب المولدات يجب معالجته بالاتصال بالمسؤولين المعنيين، ومن دون تحميل الناس تبعات ذلك، ومن دون إضافة معاناة أخرى على كل ما يعانون منه في أوضاعهم الحياتية والمعيشية والاجتماعية".



وبعد اللقاء، قرر أصحاب المولدات التجاوب مع طلب النائب سعد، وأعادوا تشغيل مولداتهم، كما وجرى الاتفاق على عقد اجتماع قريب في بلدية صيدا.

