لبنان

وزير الداخلية استقبل وفداً من تجار شارع الحمرا

Lebanon 24
17-12-2021 | 13:25
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، مساء اليوم، وفداً من تجار شارع الحمرا برئاسة زهير عيتاني، يرافقه مخاتير رأس بيروت.

وشرح الوفد المشاكل التي يعاني منها شارع الحمرا، ناقلاً له مطالبه.
 
 
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لبنان

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