لبنان

لا بطاقات "تشريج" في الأسواق؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2021 | 13:56
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علم أن عددًا من محلات الهواتف تعاني من نقص وشح في تشاريج الخطوط، وذلك في أكثر من منطقة، ما حرم عددًا من المواطنين من تشريج خطوط هواتفهم، في حين تساءل البعض إن كان بعض أصحاب المحلات يقومون عمدًا بعدم بيع تشاريج الخطوط تحسبًا لارتفاع أسعارها، وبالتالي جني أرباح أكثر بالأخص أنهم اشتروها بالسعر التي هي عليه الآن.

وتأتي هذه المشكلة في ظل استمرار إضراب موظفي شركتي ألفا وتاتش.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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