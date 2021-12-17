لبنان

تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!

Lebanon 24
17-12-2021 | 14:13
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أصدرت الحكومة الكندية خلال الساعات الماضية، تحذيراً بالغ الأهمية لرعاياها في لبنان تحذرهم ضمنه من حصول أعمال إرهابية تهدد حياتهم. 
ووفقاً لبيان منشور على موقعها الالكتروني، فقد نصحت الحكومة الكندية مواطنيها من عدم التوجّه إلى مجموعة من المناطق اللبنانية بسبب خطر الجريمة المنظمة والعنف والاختطاف والهجمات الإرهابية والوضع الأمني غير المستقر.
ومن المناطق التي جرى التحذير من التوجه إليه: 
- محيط المدينة الرياضية
 - برج البراجنة
 - الشياح  
- الغبيري  
- حارة حريك  
- الليلكي  
- المريجة
- الطريق الجديدة  وبئ حسن
- باب التبانة وجبل محسن (مدينة طرابلس)
- المنطقة الحدودية مع سوريا
- رأس بعلبك 
- عرسال 
- اللبوة والقاع
- رياق وبريتال
- بعلبك
- جميع المخيمات الفلسطينية
 - مناطق جنوب الليطاني.
 
للإطلاع على رابطة بيان الحكومة الكندية عبر موقعها الالكتروني، إضغط هنا
 
 
 
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