بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي... اختتام مشروع "الشرطة من الناس وللناس" في مغدوشة والدامور



ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن المجتمعي والوصول إلى العدالة في المجتمعات المضيفة وتوطيد العلاقة مع الشرطة المحلية، كما أنه يرمي على تشجيع فكرة التطوع ودفع الفئات العمرية الشابة على الإنخراط بالشرطة المحلية ومساعدتهم عندما تقتضي الحاجة.

واستمر المشروع لفترة شهرين (تشرين الثاني/كانون الأول) وتضمن لقاءات نظمتها البلديات المشاركة مع أهالي البلدة بالإضافة إلى ورشات عمل تدريبية مع متخصصين بالعمل المجتمعي، بإشراف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أنه عقد العديد من الحلقات الحوارية التثقيفية التي تناولت أبرز مهام وواجبات شرطة البلدية وشرح منهجي لطبيعة عملهم وماذا يتوجب على المواطن تجاه الشرطة، بالإضافة إلى عدة مواضيع أخرى مرتبطة بأهداف المشروع بشكل أوسع.

وأيضاً، تم تنفيذ أكثر من نشاط مشترك من خلال العمل المباشر مع متطوعين من المجتمع المحلي وأفراد من شرطة البلدية. بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع حركة السلام الدائم، اختتم مشروع "الشرطة من الناس وللناس" في كل من بلدية مغدوشة التي يرأسها السيد رئيف يونان وبلدية الدامور التي يرأسها السيد شارل غفري.ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن المجتمعي والوصول إلى العدالة في المجتمعات المضيفة وتوطيد العلاقة مع الشرطة المحلية، كما أنه يرمي على تشجيع فكرة التطوع ودفع الفئات العمرية الشابة على الإنخراط بالشرطة المحلية ومساعدتهم عندما تقتضي الحاجة.واستمر المشروع لفترة شهرين (تشرين الثاني/كانون الأول) وتضمن لقاءات نظمتها البلديات المشاركة مع أهالي البلدة بالإضافة إلى ورشات عمل تدريبية مع متخصصين بالعمل المجتمعي، بإشراف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أنه عقد العديد من الحلقات الحوارية التثقيفية التي تناولت أبرز مهام وواجبات شرطة البلدية وشرح منهجي لطبيعة عملهم وماذا يتوجب على المواطن تجاه الشرطة، بالإضافة إلى عدة مواضيع أخرى مرتبطة بأهداف المشروع بشكل أوسع.وأيضاً، تم تنفيذ أكثر من نشاط مشترك من خلال العمل المباشر مع متطوعين من المجتمع المحلي وأفراد من شرطة البلدية.

وتمّ رسم لوحة جدارية وترتيب نهار بيئي ورياضي وحملة تشجير في مغدوشة في حين تم توزيع الهدايا على الأطفال وتنظيم يوم ثقافي وسياحي في الدامور للتعرف على مواقعها الأثرية.

تم وضع خطة تواصل واتصال خاصة بالمشروع، وأبرز ما جاء فيها هو اعتماد الهاشتاغ الموحد للمشروع "#معاً_نبقى_أقوى"، مع نشر فيديوهات قصيرة للمتطوعين وعناصر شرطة البلدية.