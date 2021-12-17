لبنان

وزير التربية يوقع جداول الحوافز المالية للأساتذة والمتعاقدين على اختلاف مسمياتهم

Lebanon 24
17-12-2021 | 16:32
A-
A+
Doc-P-898131-637753810120399651.jpeg
Doc-P-898131-637753810120399651.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد وزير التربية عباس الحلبي على تويتر قائلًا: "وقّعت اليوم جداول الحوافز المالية للأساتذة والمتعاقدين على اختلاف مسمياتهم بعد استخراج اسماء المستفيدين من نظام SIMS مما يتيح لأكثر من ١٥٠٠٠ منهم قبض قيمة الحوافز عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني".
 
وأضاف: "أتطلع ان يعمد فريق المكننه بمعاونة مدراء المدارس ان يدخل المعلومات المطلوبة بدقه لاستكمال وتمكين الجميع من الاستفاده من هذه الحوافز".
 
وشكر الحلبي "الجميع على التجاوب وادعوهم إلى العودة للتدريس سيما انني لن اوفر أي جهد في تذليل أي عقبة كاءن ان لا يكون لاحد منهم عنوان مصرفي (IBAN) كما بينا بالتعميم الرقم ٢٥/م/٢.٢١".

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الوثائق الآتية
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:39 | 2021-12-17
17:26 | 2021-12-17
17:19 | 2021-12-17
17:15 | 2021-12-17
17:05 | 2021-12-17
17:04 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website