وزير التربية يوقع جداول الحوافز المالية للأساتذة والمتعاقدين على اختلاف مسمياتهم

غرد وزير التربية عباس الحلبي على تويتر قائلًا: "وقّعت اليوم جداول الحوافز المالية للأساتذة والمتعاقدين على اختلاف مسمياتهم بعد استخراج اسماء المستفيدين من نظام SIMS مما يتيح لأكثر من ١٥٠٠٠ منهم قبض قيمة الحوافز عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني".

وأضاف: "أتطلع ان يعمد فريق المكننه بمعاونة مدراء المدارس ان يدخل المعلومات المطلوبة بدقه لاستكمال وتمكين الجميع من الاستفاده من هذه الحوافز".

وشكر الحلبي "الجميع على التجاوب وادعوهم إلى العودة للتدريس سيما انني لن اوفر أي جهد في تذليل أي عقبة كاءن ان لا يكون لاحد منهم عنوان مصرفي (IBAN) كما بينا بالتعميم الرقم ٢٥/م/٢.٢١".



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