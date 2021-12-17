لبنان

طليس: "العمالي العام" و"اتحاد النقل البري" لن يكونا جسر عبور لأي فوضى

Lebanon 24
17-12-2021 | 16:52
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قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إن "السائقين العموميين يعبرون عن اختناقهم من الأوضاع التي وصلوا إليها"، وقال: "أقمنا العديد من جلسات العمل مع وزراء الحكومة السابقة، ووزارء في الحكومة الحالية، وأنا سلمت اقتراحي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقررنا الإضراب لأن السوق بدأ يتفلت".
وفي تصريح له، أوضح طليس أن "وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أقام خطة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، من دون تغليب قطاع على آخر، ولهذا كان الكلام أن يكون الدعم لهذا القطاع لغاية 30 حزيران من العام القادم، والى حينها تكون هناك خطط حكومية قابلة للتنفيذ تحمل الحل الجذري".
وأضاف: "قلت لميقاتي أن يقول بأن الحكومة غير قادرة كي نبحث عن صيغة ثانية، وكان رده أنذلك غير صحيح أبدا وقال أنا أوافق على الخطة".
وتابع: "إذا كان هناك أحد يعتبر أننا مقبلون على فوضى في لبنان أو لا إستقرار، فإن اتحاد النقل البري والإتحاد العمالي العام لن يكونا جسر عبور الى هذا الأمر".
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