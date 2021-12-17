لبنان

المحروقات ستلعب دوراً في الانتخابات

Lebanon 24
17-12-2021 | 17:04
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يرجّح نائب مستقل أن تلعب المحروقات، لا سيما المازوت، للتدفئة أو للمولدات دوراً ناخباً في التعبئة للانتخابات، حصلت أو لم تحصل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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