المحروقات ستلعب دوراً في الانتخابات

يرجّح نائب مستقل أن تلعب المحروقات، لا سيما المازوت، للتدفئة أو للمولدات دوراً ناخباً في التعبئة للانتخابات، حصلت أو لم تحصل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)