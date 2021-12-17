لبنان

تصعيد أميركي بالتزامن مع مفاوضات النووي: لا نريد حزب الله بالحكومة!

Lebanon 24
17-12-2021 | 17:15
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لاحظت مصادر دبلوماسية عبر "اللواء" ارتفاع منسوب التصعيد الاميركي بوجه حزب الله، بالتزامن مع المفاوضات المعقدة في فيينا حول الملف النووي الايراني، والتي على أساس نتائجها، تقرّر مصائر كثيرة في هذه المنطقة المضطربة من العالم.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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