تصعيد أميركي بالتزامن مع مفاوضات النووي: لا نريد حزب الله بالحكومة!

لاحظت مصادر دبلوماسية عبر "اللواء" ارتفاع منسوب التصعيد الاميركي بوجه حزب الله، بالتزامن مع المفاوضات المعقدة في فيينا حول الملف النووي الايراني، والتي على أساس نتائجها، تقرّر مصائر كثيرة في هذه المنطقة المضطربة من العالم.

(اللواء)