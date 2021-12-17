14
o
بيروت
15
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حمادة لـ "الأنباء" الكويتية: لا بدّ من وقفة وطنية هدارة في وجه الطاغوت
Lebanon 24
17-12-2021
|
17:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى النائب المستقيل مروان حمادة عبر "الأنباء" الكويتية أن "ما يشهده لبنان من انفلات على كل المستويات، يأتي في سياق التدهور العمودي تجاه ما سماه رئيس الجمهورية ميشال عون "جهنم"، لكن لم يكن احد يتصور أن جهنمه هذه، ستكون على هذا القدر من الحريق واللهيب والعذاب والظلم والطغيان، فالقضية ليست ناتجة عن مواقف الثنائي الشيعي فحسب، إذ ان هناك أحادية حزب الله التي سيطرت على البلد، وسحبته بالتعاون والتنسيق والتضامن والتكافل مع الرئيس عون وصهره جبران باسيل الى الموت ظلماً".
من هنا يعتبر حمادة أن "أي محاولة لإصلاح الوضع الاقتصادي، لن تنجح دون العودة الى جذور المشكلة السياسية التي أفلست لبنان، ودفعته باتجاه خيارات حكومية خاطئة، إضافة الى اعتماد قانون انتخاب مسخ وهجين، وانتخاب رئيس جمهورية الأسوأ في تاريخ لبنان"، معتبرا بالتالي انه "لا بد من معالجة جذور الأزمة السياسية التي فيها المفاتيح الكبرى لفتح أبواب وصناديق الانفراج الاقتصادي، وما دونها خطوة رئيسية، عبثا نبحث عن مخارج وحلول".
وعن تأييد الرئيس عون الدعوة الى عقد جلسة للحكومة ولو تمّت مقاطعتها، قال: "سبق الفضل معنا في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، عندما استمررنا بالحكم ودعونا الى التصويت على المحكمة الدولية، وقمنا بقمع التمرد التكفيري في مخيم نهر البارد، وحافظنا على الاستقرار الاقتصادي رغم مغامرة حزب الله في حرب تموز 2006، لكنهم واجهونا بانقلاب واعتصامات وتخريب وسط بيروت، وباستمرار الاغتيالات، "يلي بجرب المجرب بكون عقلو مخرب"، فمن يسلم البلد لمهووس غامزا من قناة جبران باسيل ولمجموعة أشرار من طراز حزب الله، لا يستطيع ان يتوخى أي خير، لا في عقد جلسة حكومية، ولا في عملية البحث عن مخارج، ولابد بالتالي من وقفة وطنية سياسية شعبية إعلامية جامعة هدارة في وجه هذا الطاغوت، وإلا فنحن ذاهبون الى الأعظم".
(الأنباء الكويتية)
المصدر:
الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
رقم غير متوقع.. هذا هو سعر سندويش الشاورما الجديد
Lebanon 24
رقم غير متوقع.. هذا هو سعر سندويش الشاورما الجديد
02:45 | 2021-12-17
17/12/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من خبير حول سعر الدولار.. هذا ما كشفه عن "أموال الناس"
Lebanon 24
مفاجأة من خبير حول سعر الدولار.. هذا ما كشفه عن "أموال الناس"
01:24 | 2021-12-17
17/12/2021 01:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يشتري الخبز بنفسه.. من هو؟
Lebanon 24
وزير يشتري الخبز بنفسه.. من هو؟
02:39 | 2021-12-17
17/12/2021 02:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مفاجئ في سوق الدولار.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
مشهدٌ مفاجئ في سوق الدولار.. ماذا جرى؟
11:39 | 2021-12-17
17/12/2021 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية تزوير كادت تهزّ بيروت.. تفاصيل مُشوّقة تكشف ما حصل
Lebanon 24
عملية تزوير كادت تهزّ بيروت.. تفاصيل مُشوّقة تكشف ما حصل
02:30 | 2021-12-17
17/12/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:15 | 2021-12-17
محاولة للاطاحة برئيس مجلس القضاء الاعلى
22:21 | 2021-12-17
دوريل في بيروت لبحث آلية المساعدات الفرنسية ونوعها
22:24 | 2021-12-17
هل رُبط فتح دورة استثنائية بعودة الحكومة للاجتماع؟
23:04 | 2021-12-17
هل اقترب سيناريو إقفال البلاد؟
22:54 | 2021-12-17
الأدوية غير المدعومة إلى "الدولرة"... "بانادول" الأطفال إلى 114 ألف ليرة
22:52 | 2021-12-17
حرب قضائية داخلية بين " التمييزية والجزائية"
فيديو
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
Lebanon 24
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
14:00 | 2021-12-17
18/12/2021 06:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
18/12/2021 06:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
18/12/2021 06:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact