لبنان

دوريل في بيروت لبحث آلية المساعدات الفرنسية ونوعها

Lebanon 24
17-12-2021 | 22:21
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كتبت" الاخبار": يقوم المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل لبيروت في الفترة المقبلة، استكمالاً للزيارة التي قامَ بها الموفد الفرنسي بيار دوكان.
ووفقَ مصادر مطلعة فان «مجيء دوريل الى بيروت سيكون للبحث مع مجموعات مدنية حول الآلية الفرنسية ــــ السعودية لتوزيع المساعدات الإنسانية،
وأشارت المصادر الى أن "دوريل سيبحث في بيروت آلية المساعدات ونوعها»، كاشفة أن «جزءاً منها قد يبدأ بالذهاب الى المؤسسة العسكرية التي يتمّ التعامل معها على اعتبار أنها مستقلّة ويجب الحفاظ عليها». ورأت المصادر أن «مهمّة الدبلوماسيين الفرنسيين صارت مرتبطة بالسياسة السعودية، إذ لم يعُد من السهولة على باريس أن تتجاهل مضمون البيان المشترك الذي صدر في جدّة إثر النقاشات المطولة مع ابن سلمان، والتي وضعت كاتالوغاً للتعامل مع لبنان عنوانه المواجهة مع حزب الله وكل ما تبقى يندرج تحت هذا السقف".
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