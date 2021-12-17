هل رُبط فتح دورة استثنائية بعودة الحكومة للاجتماع؟

كتب اكرم حمدان في نداء الوطن": الأجواء المتوفرة من مصادر نيابية مختلفة، تنفي وجود ترابط أو مقايضة، كما يحلو للبعض تسميتها، بين عودة الحكومة إلى الإجتماع وبالتالي حلّ عقدة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وبين فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب.فالنائب علي درويش، العضو في كتلة "الوسط المستقل" التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي أبلغ الى "نداء الوطن" أن "هناك مروحة إتصالات داخلية يقوم بها الرئيس ميقاتي من أجل إعادة تفعيل مجلس الوزراء، وهناك مسافة قطعت قد تفضي إلى عودة جلسات مجلس الوزراء، كما أن هناك ليونة تجاه فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، وتفاهماً بين الرئيسين عون وميقاتي وتتم معالجة الأمور بينهما ضمنه، وليس كل ما يثار في الإعلام صحيحاً أو دقيقاً".بدوره، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة قال لـ"نداء الوطن": "نحن نطالب رئيسي الجمهورية والحكومة بفتح دورة إستثنائية لمجلس النواب لأن عدم فتحها يشلّ مؤسسة مجلس النواب كمؤسسة لا سيما وأنه لا يزال أمام المجلس خمسة اشهر من ولايته ويمكنه ان ينتج العديد من القوانين التي تحتاجها البلاد في هذه الظروف العصيبة".أما عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله فأكد لـ"نداء الوطن" رفض منطق "المقايضة السياسية، فنحن مع فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، ولكن تبقى الأولوية والأساس للحكومة التي يجب أن تجتمع وتعالج قضايا الناس الأساسية والملحة، فتعطيل الحكومة هو جريمة بحق المواطن والوطن، والإستمرار في هذا الأمر هو لعب على حافة الهاوية، كما أن قيام الحكومة بممارسة دورها مجدداً يساعد المجلس النيابي في القيام بدوره الرقابي والتشريعي المواكب لها".في الخلاصة، لا يمكن الجزم بأن مشكلة الحكومة قد حُلّت ولا مسألة فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب التي لم يصدر أي موقف رسمي من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة بشأنها وهما المعنيان حسب الأصول الدستورية بهذا الأمر.لكن الأكيد، حسب مصادر مواكبة أننا نشهد حالة إرباك من قبل جميع القوى السياسية التي تتخبط في حسابات الربح والخسارة بالسياسة في ما بينها.