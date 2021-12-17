15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هل رُبط فتح دورة استثنائية بعودة الحكومة للاجتماع؟
Lebanon 24
17-12-2021
|
22:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب اكرم حمدان في نداء الوطن": الأجواء المتوفرة من مصادر نيابية مختلفة، تنفي وجود ترابط أو مقايضة، كما يحلو للبعض تسميتها، بين عودة الحكومة إلى الإجتماع وبالتالي حلّ عقدة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وبين فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب.فالنائب علي درويش، العضو في كتلة "الوسط المستقل" التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي أبلغ الى "نداء الوطن" أن "هناك مروحة إتصالات داخلية يقوم بها الرئيس ميقاتي من أجل إعادة تفعيل مجلس الوزراء، وهناك مسافة قطعت قد تفضي إلى عودة جلسات مجلس الوزراء، كما أن هناك ليونة تجاه فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، وتفاهماً بين الرئيسين عون وميقاتي وتتم معالجة الأمور بينهما ضمنه، وليس كل ما يثار في الإعلام صحيحاً أو دقيقاً".بدوره، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة قال لـ"نداء الوطن": "نحن نطالب رئيسي الجمهورية والحكومة بفتح دورة إستثنائية لمجلس النواب لأن عدم فتحها يشلّ مؤسسة مجلس النواب كمؤسسة لا سيما وأنه لا يزال أمام المجلس خمسة اشهر من ولايته ويمكنه ان ينتج العديد من القوانين التي تحتاجها البلاد في هذه الظروف العصيبة".أما عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله فأكد لـ"نداء الوطن" رفض منطق "المقايضة السياسية، فنحن مع فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، ولكن تبقى الأولوية والأساس للحكومة التي يجب أن تجتمع وتعالج قضايا الناس الأساسية والملحة، فتعطيل الحكومة هو جريمة بحق المواطن والوطن، والإستمرار في هذا الأمر هو لعب على حافة الهاوية، كما أن قيام الحكومة بممارسة دورها مجدداً يساعد المجلس النيابي في القيام بدوره الرقابي والتشريعي المواكب لها".في الخلاصة، لا يمكن الجزم بأن مشكلة الحكومة قد حُلّت ولا مسألة فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب التي لم يصدر أي موقف رسمي من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة بشأنها وهما المعنيان حسب الأصول الدستورية بهذا الأمر.لكن الأكيد، حسب مصادر مواكبة أننا نشهد حالة إرباك من قبل جميع القوى السياسية التي تتخبط في حسابات الربح والخسارة بالسياسة في ما بينها.
تابع
الأكثر قراءة
مشهدٌ مفاجئ في سوق الدولار.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
مشهدٌ مفاجئ في سوق الدولار.. ماذا جرى؟
11:39 | 2021-12-17
17/12/2021 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاكل غير متوقعة ومواجهات.. بحسب ماغي فرح هذا البرج ليس الافضل في 2022؟
Lebanon 24
مشاكل غير متوقعة ومواجهات.. بحسب ماغي فرح هذا البرج ليس الافضل في 2022؟
09:50 | 2021-12-17
17/12/2021 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن إخراجات القيد.. إليكم ما يحصل في "النفوس"
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن إخراجات القيد.. إليكم ما يحصل في "النفوس"
15:44 | 2021-12-17
17/12/2021 03:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!
Lebanon 24
تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!
14:13 | 2021-12-17
17/12/2021 02:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ من وزير الإتصالات يتعلق ببطاقات التشريج.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ من وزير الإتصالات يتعلق ببطاقات التشريج.. ما هو؟
11:04 | 2021-12-17
17/12/2021 11:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:07 | 2021-12-18
بعد اطلاقها فيديو كليب للتوعية على عدم الخضوع للابتزاز.. ماري جوزيه مشرف: "حققتولي حلمي"
06:35 | 2021-12-18
لهذا السبب ايضاً ارتفعت الإصابات بكورونا
05:00 | 2021-12-18
"التيار" يلعب على الحدّ بين "معركة شعبوية" أو "تحالف اكثري"
04:37 | 2021-12-18
كلام هامّ لوزير التربية عن أقساط المدارس... هذا ما قاله
08:45 | 2021-12-18
التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري: 49 مصابا بكورونا ولا وفيات
08:37 | 2021-12-18
خطأ طبي يودي بحياة ابن الـ٧ سنوات.. ووزير الصحة يتحرك ويطالب بفتح تحقيق عاجل بالوفاة
فيديو
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
Lebanon 24
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
14:00 | 2021-12-17
18/12/2021 15:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
18/12/2021 15:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
18/12/2021 15:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact