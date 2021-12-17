لبنان

تعامل لبناني خجول مع زيارة خالد مشعل

Lebanon 24
17-12-2021 | 22:43
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كتبت " الديار" ان هناك تعاملا لبنانيا فاترا مع زيارة رئيس حركة حماس خالد مشعل، ولا سيما من قبل حزب الله وتحالف 8 آذار.
وتكشف المعلومات ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رفض استقبال مشعل كما كل محور المقاومة واحزاب 8 آذار يقاطع الزيارة ويتعامل معها كأنها غير موجودة.
والمقاطعة هي لمشعل وليس لـ «حماس» وذلك بسبب اتخاذ مشعل موقفا مؤيدا لما يسمى بـ «الثورة السورية» وخروج الحركة من دمشق ونقل مكتبها السياسي الى الدوحة في بداية الازمة السورية، الامر الذي أثار حالة من الغضب في أوساط القيادة السورية التي لم تغفر هذا الموقف له حتى الآن، واغلاقها كل الأبواب في مواجهة الوساطات لاستقبال أي مسؤول من حركة «حماس» في دمشق سواء مشعل، او خلفه اسماعيل هنية، او أعضاء في المكتب السياسي.
 
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