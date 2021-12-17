التواصل مقطوع بين "فتح" و "حماس" في لبنان

ويشدد على ان تصعيد «حماس» هدفه التغطية على انفجار مخزن السلاح في مخيم برج الشمالي ومقتل ضابط التدريب فيها حمزة شاهين، والجميع بات يعلم هذه الرواية رغم اننا ننتظر ايضاً تحقيق السلطات اللبنانية.

ويكشف ابو عرب ان «حماس» وبشكل مفاجىء عادت لتهدئ من خطابها تجاه «فتح» والامن الوطني الفلسطيني». كما يكشف عن اتصالات اجراها حزب الله بفتح وحماس للتهدئة ومنع اي انجرار الى القتال في المخيمات، كذلك قامت الدولة اللبنانية بالاتصالات اللازمة للتهدئة وتوقيف المطلوبين وارساء الامن في المخيمات.

قال قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب لـ "الديار" ان قرار قطع التواصل بين "فتح" و"حماس"، جاء بعدما ذهبت "حماس" في اتهاماتها لفتح باحداث مخيم البرج الشمالي بعيداً من دون ادلة وسوق الاكاذيب والشائعات.ويؤكد ان لا علاقة للامن الوطني الفلسطيني و"فتح" والامر في عهدة القضاء اللبناني لتحديد اسباب اطلاق النار ومن هي الجهة التي تقف وراء مطلقي النار.