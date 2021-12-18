لبنان

رئيس تيار "يلعب لعبته": تزحيط المرشحين والفوز للمحظي الثالث

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2021 | 01:14
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يسعى رئيس تيار سياسي منذ فترة الى حلّ إشكالٍ بين مرشحين اثنين اساسيين للانتخابات في إحدى دوائر جبل لبنان المؤلفة من قضاءين.
وبعد فشل مساعيه قرر ترشيح الإثنين على المقعد ذاته، ومَنْ يحصل على الأغلبية في الصوت التفضيلي يكون هو الحصان الرابح.
مراقبون  يُشتَّمون من هذا التدبير  محاولة" تزحيط" للاثنين ، بحيث تبقى الحواصل الانتخابية لهذا الحزب في القضاء الثاني للدائرة ويكون "الفوز من نصيب مَنْ كان له نصيب في الوزارة ويطمح للنيابة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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