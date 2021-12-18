لبنان

إعلامية عريقة رفضت "عرضا مغريا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2021 | 01:45
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اعتذرت إعلامية عريقة عن عدم قبول عرض قدّمه احد التيارات السياسية  للترشح  للانتخابات النيابية على لائحته "حفاظا على استقلاليتها وحرصها على الابتعاد عن اجواء سياسية غير مشجعة لخوض غمارها".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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