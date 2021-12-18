إعلامية عريقة رفضت "عرضا مغريا"

اعتذرت إعلامية عريقة عن عدم قبول عرض قدّمه احد التيارات السياسية للترشح للانتخابات النيابية على لائحته "حفاظا على استقلاليتها وحرصها على الابتعاد عن اجواء سياسية غير مشجعة لخوض غمارها".