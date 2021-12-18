"تكامل الثورة" في بعبدا: الخرق ممكن

تتمتع قوى المجتمع المدني في دائرة بعبدا بنقاط قوة اساسية في حال توحدت، اذ انها قادرة على تمثيل مختلف مناطق القضاء بشكل جدي ولديها كوادر وشخصيات مؤهلة لمثل هذا التمثيل.

وتعتبر مصادر مطلعة "ان وجود زياد عقل في ساحل القضاء مع ما يمثله، وحضور الكتائب في اعالي القضاء اضافة الى العونيين السابقيين سيؤدي الى تكامل جدي في الشارع المسيحي، واذا ما اضيف حضور بعض الكوادر لدى الطائفة الشيعية وبعض الجمعيات الجدية في الساحة الدرزية، من الممكن تكون فرص الخرق عالية جدا".