لبنان

"تكامل الثورة" في بعبدا: الخرق ممكن

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-12-2021 | 02:15
A-
A+
Doc-P-898216-637754125722309903.jpg
Doc-P-898216-637754125722309903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتمتع قوى المجتمع المدني في دائرة بعبدا بنقاط قوة اساسية في حال توحدت، اذ انها قادرة على تمثيل مختلف مناطق القضاء بشكل جدي ولديها كوادر وشخصيات مؤهلة لمثل هذا التمثيل.
وتعتبر مصادر مطلعة "ان وجود زياد عقل في ساحل القضاء مع ما يمثله، وحضور الكتائب في اعالي القضاء اضافة الى  العونيين السابقيين سيؤدي الى تكامل جدي في الشارع المسيحي، واذا ما اضيف حضور بعض الكوادر لدى الطائفة الشيعية وبعض الجمعيات الجدية في الساحة الدرزية، من الممكن تكون فرص الخرق عالية جدا".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:07 | 2021-12-18
06:35 | 2021-12-18
05:00 | 2021-12-18
04:37 | 2021-12-18
08:45 | 2021-12-18
08:37 | 2021-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website