لبنان

أخبار ايجابية في الأفق.. ونصيحة من البزري مع بدء التشدد باجراءات كورونا

Lebanon 24
18-12-2021 | 01:38
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أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح "كورونا" الدكتور عبد الرحمن البزري أن "الإجراءات التي اقتُرحت، فيما يخصّ مسألة حظر التجول، قبل أن تبدأ، أعطت بعض الردود الإيجابية، حيث أن العديد من المواطنين سارعوا لأخذ اللقاحات".
ولفت البزري في حديث لاذاعة النور إلى أن "نسب التلقيح بعد صدور القرار زادت بشكل ملحوظ، والماراتون أعطى نجاحًا جيدًا مقارنة بالماراتونات السابقة، والعبرة في تنفيذ القرار"، مشيراً الى ان الرهان الأساس في تطبيق الإجراءات هو الجديّة، وإلغاء الاستثناءات، وأن يعي المواطن خطورة المرحلة.
وقال: نصيحتي لجميع المواطنين، من لم يأخذ اللقاح، الإسراع بتلقي اللقاح من أجل تأمين حماية ضدّ الإصابة بالفيروس.
 
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