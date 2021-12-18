تكتيك نائب: "اعطوني الوكالة بسكت"

يسعى أحد النواب، وهو عضو في لجنة نيابية بارزة، للحصول على وكالة بطاقات التشريج الخلوية المسبقة الدفع، وازاء تعثره حتى الان بدأ يضغط عبر الاعلام من خلال بعض الانتقادات العلنية التي تحمّل الوزارات المتعاقبة وبعض الموظفين مسؤولية انهيار القطاع على أمل رُبّما "يعطوه ياها"!