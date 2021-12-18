لبنان

جدال حزبيّ داخلي… الا "حركة أمل"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2021 | 03:15
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غم الجدال القائم في أروقة التيار "الوطني الحر" حول التحالف مع "حزب الله" في الانتخابات النيابية المقبلة،  الا ان كل المؤشرات تدلّ على أن التوجه العام لدى قيادات التيار يسير نحو اقناع جمهوره بضرورة التحالف مع الحزب في كل الدوائر. 
لكن العقدة الاساسية التي لا يمكن لأحد التغاضي عنها سواء على مستوى القيادات الحزبية أو القواعد الشعبية والتي تبدو من المستحيلات السبع تكمن في التحالف مع "حركة امل".
في المقابل رجّحت مصادر مطلعة  باجواء "حزب الله"أن يكون التحالف الانتخابي المقبل بين الحزب و"حركة أمل" على القطعة، حيث أن الحزب الذي وجد نفسه مؤخراً مضطراً للاختيار بين تحالفه الطبيعي مع الحركة وتحالفه الاستراتيجي مع التيار "الوطني الحر" أخفق في محاولة تهدئة التصعيد بين الطرفين المتخاصمين. وعلى الرغم من كل ما أشيع حول تدخلات على مستوى القيادات لفضّ الاشتباك الحاصل غير أن أياً من المساعي لم تنجح في رأب الصدع بين حليفيه الاساسيين! 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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