لبنان

شركة "تروّج" لفوزهما لقاء بدل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2021 | 03:45
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تروّج احدى الشركات  المتخصصة بالاحصاءات لفوز محتوم لمرشّحيْن اثنين للانتخابات النيابية المقبلة، غير ان هذه الحسابات المُعلنة لا تبدو دقيقةً على الاطلاق ، الامر الذي تعلمه الشركة جيدا، لكنّها تتقصد الترويج من أجل الدعاية "لقاء بدل".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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