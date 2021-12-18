شركة "تروّج" لفوزهما لقاء بدل

تروّج احدى الشركات المتخصصة بالاحصاءات لفوز محتوم لمرشّحيْن اثنين للانتخابات النيابية المقبلة، غير ان هذه الحسابات المُعلنة لا تبدو دقيقةً على الاطلاق ، الامر الذي تعلمه الشركة جيدا، لكنّها تتقصد الترويج من أجل الدعاية "لقاء بدل".