مجموعات لبيع "بطاقات تعبئة الخطوط الخلوية"... هذا ما يحصل على "واتساب"

أفاد مندوب "لبنان24" أنّه وفي ظّل أزمة فقدان بطاقات تعبئة الخطوط الخلوية "الفا" و"تاتش"، وبعد فقدانها من محلات البيع في معظم مناطق لبنان، ظهرت منذ يومين مجموعات "واتساب" شبيهة بمجموعات بيع وشراء "الدولار"، حيث يتم عرض وطلب بطاقات التعبئة للبيع بالجملة.وقد تم عرض يوم امس عدد كبير من بطاقات "الفا" في المجموعات بأسعار تراوحت بين 27000 و29000 للبطاقة الصغيرة، وبين 57000 و59000 للبطاقة المتوسطة. وتراوحت الكميات التي بيعت بين ١٠٠ الى ٥٠٠ بطاقة في الصفقة الواحدة.