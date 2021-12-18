لبنان

بشرى سارّة لعناصر قوى الامن الداخلي... توزيع مساعدات مالية (صورة)

Lebanon 24
18-12-2021 | 02:11
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أبلغت وزارة الدفاع في برقية صادرة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١ مدير عام قوى الامن الداخلي بواسطة وزارة الداخلية انه سيصار الى تحويل مبلغ ٣ مليار و ٧٧٣ مليون و ٣٠٠ ألف ليرة لبنانية الى حساب الوزارة، وذلك من خزينة الجيش على ان يتم توزيعها على جميع العناصر من رتبة معاون اول وما دون، ما عدا العناصر الفارين من الخدمة او المتواجدين خارج البلاد والذين هم بوضع الاجازة من دون راتب.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لخطوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لتوزيع مساعدات اجتماعية على عسكريي القوى الامنية والعسكرية.

وقد طلبت وزارة الدفاع من مدير عام قوى الامن الداخلي رفع لائحة اسمية بالمستفيدين مع ذكر قيمة المساعدة.
 
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