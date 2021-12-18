عبدالله: الوقاية ثم الوقاية ثم التلقيح!

غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"حذاري من التفلت والاهمال في فترة الاعياد، لأنه من الواضح أن الفيروس الخبيث ينتشر ويصيب، خاصة الفئة غير الملقحة....وللتذكير، فإن قطاعنا الاستشفائي وجهازنا الطبي والتمريضي يعمل بالنفس الأخير، ناهيك عن الفواتير المرتفعة ونقص الأدوية....الوقاية ثم الوقاية ثم التلقيح!"