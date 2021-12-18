طريق جرود مشمش العكاريّة بإتجاه البقاع مقطوعة نتيجة تساقط الثلوج

تتساقط الامطار الغزيرة منذ مساء أمس حتى صباح اليوم على الساحل والداخل اللبناني، مصحوبة ببرق ورعد.وشهدت المرتفعات الجبلية في عكّار والشمال أمطارا غزيرة مع تشكل طبقات من الضباب التي حجبت الرؤية أمام المواطنين وإنخفاض بدرجات الحرارة.وقُطعت الطريق في جرود بلدة مشمش العكاريّة بإتجاه البقاع نتيجة تساقط الثلوج.