حاول دخول الاراضي الفلسطينية خلسة.. وهذا ما حلّ به

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حكماً بحق السوري عمرو محمد الإبراهيم قضى بحبسه سنتين وتغريمه ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية لدخوله بلاد العدو الإسرائيلي خلسةً عبر الحدود اللبنانية طالباً اللجوء.ولدى سؤاله من قبل رئيس المحكمة عن سبب اختياره اسرائيل كبلد لجوء، أجابه أنه هرب من الحكم الظالم ليعيش في إسرائيل.