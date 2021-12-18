لبنان

بين شباط وآذار.. هذا ما قد يحصل ضمن قوى الأمن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2021 | 03:00
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من المُنتظر أن يتم بين شهري شباط وآذار المقبلين، فتح باب "التسريح" أمام عناصر قوى الأمن الداخلي الراغبين في ذلك. 
وحالياً، فإنّ الكثير من العناصر الأمنية ينتظرون هذا الأمر وذلك من أجل ترك مؤسسة قوى الأمن بشكل قانوني، ومغادرة البلاد نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية والماليّة. 
ويندرج هذا الإجراء الذي قد يحصل في إطار تسهيل شؤون العناصر الأمنية، كما أنه يجعلهم يختارون الانفصال عن قوى الأمن طواعية وبسهولة.

المصدر: خاص "لبنان 24"

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