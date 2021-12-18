لبنان

أمطار غزيرة وثلوج كثيفة... منخفض جوي آخر سيضرب لبنان ويستمر لعدّة أيام

Lebanon 24
18-12-2021 | 02:54
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ما زال المنخفض الجوي، الذي يترافق مع كتل هوائية رطبة جدا، يؤثر على لبنان لغاية صباح غد الأحد بطقس ممطر ومثلج على الجبال العالية قبل أن يضرب لبنان منخفض جوي آخر بفعالية عالية وطقس بارد متوقع تدريجياً يوم الاثنين ويستمر لأيام عدة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و١٦ درجة بقاعا بين ٤ و١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و ٨ درجة.
٢- الجو: غائم وتتساقط أمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق فيما تتساقط الثلوج على الـ ١٦٠٠متر  وتكون كثيفة على الـ ١٨٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية غربية قوية ٣٠ - ٦٠ كم/س 
٤- الرطوبة السطحية ساحلا - ٧٠ - ٩٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية متوسطة تسوء خصوصا على الجبال
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: طقس غائم جزئيا ودرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٧ درجة وبقاعا بين ٥ و ١٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١١ درجة فيما الرياح جنوبية غربية قوية من ٣٠  الى ٧٠كم/س.

الاثنين: الطقس يتحول بشكل تدريجي الى عاصف مع امطار غزيرة فيما تتساقط الثلوج بين ١٣٠٠ الى ١٤٠٠متر وتكون كثيفة فوق الـ ١٦٠٠متر والحرارة تتراوح ساحلا بين ١٠ و١٥ درجة وبقاعا بين ٣ و١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ٢ و٧ درجة فيما الرياح جنوبية غربية قوية جدا  من ٥٠  الى ٨٠كم/س.
المصدر: ال بي سي
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