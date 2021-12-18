لبنان

إقفال ملهى ليلي في الكسليك بالشمع الأحمر... ما القصة؟

Lebanon 24
18-12-2021 | 03:06
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كلفت وزارة السياحة قسم الشرطة السياحية بإقفال ملهى ليليا في منطقة الكسليك وختمه بالشمع الأحمر، لعمله من دون ترخيص من الوزارة ومخالفته القوانين المرعية الإجراء.
 
وشددت في بيان على "ضرورة التزام الإجراءات الوقائية والقرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والصحة العامة وعن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، حرصا على سلامة المواطنين وحفاظا على الأمن الصحي لمجتمعنا". 
 
وذكرت الوزارة المواطنين بـ"متابعة تلقيها للشكاوى عبر الخط الرباعي الساخن 1735 أو على الرقم 01752428".
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