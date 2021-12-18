لبنان

بلدة عكارية ساحة للسرقات... لم يسلم الدجاج ولا الكلاب ولا النحل

Lebanon 24
18-12-2021 | 03:53
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تكررت أعمال السرقات في بلدة رحبة في محلّة الخلّة العكاريّة، إذ عمد مجهولون على سرقة منزل المواطن "ر.م" بعدما تمكنوا بواسطة الخلع والكسر من بعثرة منزله و سرقة بعض محتوياته. كما وسرقوا كلباً له للحراسة بالإضافة لسرقة عدد من بيوت النحل في البلدة والعائدة للمواطن "ج.خ" وسرقة ١٢ دجاجة للمواطن "إ.ح" ليفروا بعدها لجهة مجهولة.

وقد طالب الأهالي شرطة بلدية رحبة وإتحاد بلديات الجومة وشعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي خصوصاً بضبط الوضع الأمني في المنطقة بعدما أصبحت ساحة للسرقات.

ووفق معلومات حصل عليها "لبنان ٢٤"، فإنها ليست المرّة الاولى تتعرض هذه المنطقة للسرقات، فسُرق منزل منذ أيام، وتمّ إحراقه.
 
 
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