حميه: لاعتماد الاستثمار الامثل للمرافق العامة للدولة

غرد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه عبر "تويتر"، وكتب: "من مطار رفيق الحريري الدولي إلى لبنان والعالم أجمع: السفينة السيادية للنهوض بلبنان يكون من خلال تفعيل وحسن ادارة واعتماد الاستثمار الأمثل للمرافق العامة للدولة، فذلك يؤمن مليارات الدولارات لصالح الخزينة".