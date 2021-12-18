أهالي البترون يطالبون باعادة الكهرباء المقطوعة منذ 4 أيام

كرر أهالي وسكان منطقة البترون مطالبتهم بإعادة التيار الكهربائي المقطوع عن وسط البترون لليوم الرابع على التوالي، بسبب أعطال تسببت بها العاصفة، من دون أي تجاوب مع صرخة المواطنين ومناشداتهم الجهات المختصة.وبحسب بيان، فقد تم التحضير لتحرك شعبي قبل ظهر الإثنين أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، في حال بقي الوضع على حاله، "لأنه لا يجوز أن يتم التعاطي مع منطقة بكاملها بهذا الإنكار والاستهتار في ظل الحاجة الملحة للتيار الكهربائي".