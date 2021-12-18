صورة نادرة لسعد الحريري في طفولته.. شاهدوا كيف كان

نشر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس سعد الحريري في مرحلة طفولته.

ولم يتم تحديد تاريخ التقاط الصورة، إلا أنها تكشف عن الشبه بينه وبين نجله حُسام، الذي ظهر في طفولته مع جدّه الرئيس الشهيد رفيق الحريري.