معطيات جديدة من سوق الدولار.. سيناريو عن "التسعير" ينكشف

توقف العديد من الصرّافين خلال الساعات الماضية عن بيع كميات كبيرة من الدولار للمواطنين، وذلك في إجراء يتكرّر بشكل دائم خلال أوقات معيّنة.



وقال أحد الصرافين لـ"لبنان24" إنّ "السعر قد يختلف بين ساعة وأخرى، وعندها سنتكبد الخسائر تلو الخسائر، علماً أن مضاربي السوق الموازية أثروا علينا كثيراً بعدما فتحوا مجال صيرفة لأنفسهم واستفادوا على حساب مصالحنا الشرعية". وقال أحد الصرافين لـإنّ "السعر قد يختلف بين ساعة وأخرى، وعندها سنتكبد الخسائر تلو الخسائر، علماً أن مضاربي السوق الموازية أثروا علينا كثيراً بعدما فتحوا مجال صيرفة لأنفسهم واستفادوا على حساب مصالحنا الشرعية".



وأضاف: "نسبة إقبال المواطنين على بيع الدولار تراجعت، إذ أن هناك ترقباً لارتفاع إضافي في سعر العملة الخضراء خلال الفترة القليلة القادمة. وعليه، فإن أي عملية لبيع وشراء الدولار ستكون محسوبة بسعرٍ حمائي قد يكون أعلى من السعر المنصوص عليه في المنصات الالكترونية".